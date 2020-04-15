Колесо жизненного баланса – анализ баланса сфер жизни

Когда босс или мама решают во сколько нам просыпаться, сколько часов в день работать, и когда идти в туалет – так баланса никогда не будет. Мы просто заполняем день чужими целями. Мы живём чужими ценностями и стараемся удовлетворять не свои желания, а чужие ожидания. Это выживание.

Баланс в жизни возможен, если вы управляете своим настоящим и будущим, управляете своим временем. Когда вы определяете, чему уделить внимание, тогда вам просто привести свою жизнедеятельность к балансу.

Жизненный баланс – интересная, активная жизнь по своим правилам , а не комфортное выживание. Чтобы жить увлекательно, нужно развиваться, пробовать новое. Каждый день быть увлечённым в минимум одно-два занятия, которые доставляют вам радость. Для меня надёжный источник радости – осмысленный труд.

Нужно принять решение – постепенно возвращать себе управление своей судьбой. Учиться самостоятельно кататься без внешней помощи на колесе сфер своей жизни.

Тьма людей не управляет своим временем, поэтому им закрыт путь к балансу. Когда они решатся взять ответственность за своё настоящее и будущее, за свои прошлые решения – тогда им откроется дорога к счастливой жизни.

Метод «Колесо баланса жизни»

Для достижения баланса в жизни нужно привести в порядок все секторы своей жизни. Чтобы оценить, в каком состоянии находятся важные для вас части жизни – используйте это упражнение.

Колесо жизни – это методика анализа и планирования жизни . [1]

Распечатываем картинку-шаблон или рассчитываем «колесо» онлайн. Круг разбиваем на 8 секций, как пиццу. Каждый сектор – одна сфера жизни. Можете выбрать свои, или те, что описаны выше.

Оцениваете текущее состояние каждой сферы от 1 до 10 баллов (1 – ужас, 10 – всё замечательно). 1 – внутри круга, 10 – на внешнем круге. В итоге, получаете колесо жизненного баланса вашей жизни.



Колесо жизненного баланса – пример.

Сфера жизни, которая набрала мало баллов – главный источник неудовлетворенности в жизни. Улучшая её – улучшаете общее ощущение благополучия.

Упражнение можно делать раз в 1–3 месяца, чтобы видеть прогресс.

«Колесо баланса» онлайн

Сферы колеса жизни

Для понимания как сделать балансирование жизни, рассмотрим удовлетворённость по сферам.



❶ Здоровье и спорт

Человек без здоровья и энергии – овощ. Заниматься спортом, хорошо питаться и достаточно спать – обязательное. Программа для поиска баланса в здоровье – Колесо здоровья. Глубочайший анализ можно сделать с помощью интеллект-карты здоровья. Соберите более 50 фактов о вашем здоровье, выберите ключевые факторы и составьте эффективный план улучшения.

Персональная карта сферы жизни здоровья Пошагово найти свой фокус с Картой Здоровья



❷ Деньги

В первую очередь, это финансовый достаток, если его нет, трудно говорить о жизненном балансе. Колесо финансового баланса для бизнеса или личной жизни.



❸ Работа / Карьера. Бизнес. Самореализация

Если с деньгами порядок – думайте о самореализации и предназначении, идите к большой цели. Если у вас есть постоянная работа, и вы хотите найти точки роста, составьте интеллект-карту работы. Соберите значимые факты относительно работы и выберите главные приоритеты для развития.

Персональная карта сферы жизни Работы Построить карту Работы



❹ Любовь. Семья. Дети

Семья и/или отношения с любимым человеком. Отношения с самыми близкими. Сложно жить счастливо, когда здесь нет любви.



❺ Окружение и друзья. Социальные круги

Окружение нас формирует – человек равен среднему арифметическому его друзей.

Формула для начала формирования своего круга: ⅓ друзей ниже вас, ⅓ вашего уровня, ⅓ выше.



❻ Личностный рост

Развитие себя как личности: ум, навыки, знания, привычки, характер, чтение книг, изучение языков и нового.



❼ Хобби. Развлечения

Отдыхать нужно качественно, так же как и работать. Путешествия, новый опыт, развлечения – все это даёт энергию и округлость колесу жизни. Часто гениальные идеи и прорывные открытия лежат на стыке двух областей.

Развивайтесь в том, что вы очень любите, при этом постоянно пробуйте новое.

Я обожаю лезть в новое. Пример – танец чечётка, где я был полный ноль.



❽ Духовность

Каждый воспринимает эту часть жизни на своём уровне. Поиск чего-то большего, чем сам человек: смысла жизни, Бога, идеи, предназначения, принципа, мокши. Изучение религии, философии. Часто игнорируемая область колеса жизни. Духовное – это всё то, что может противостоять всему социальному, телесному и даже психическому в человеке. [2] В. Франкл

Опасности неверного толкования важно

Колесо жизни – это просто упражнение.

Сила в наглядности при сравнении с физическим колесом, но это же сравнение вводит в заблуждения.

Не нужно себя обманывать:

Колесо ожиданий – более точное название этой методики. Некоторые чувствуют разочарование при виде своего кривого колеса и думают: – «На таком колесе далеко не уедешь!». Название «колесо жизни» предполагает, что на этом колесе вы катитесь по жизни, что это и есть ваша жизнь. Но это не так. Заполняя колесо баланса жизни, за идеал вы принимаете – как, по-вашему, ваша жизнь должна выглядеть, а не какой она есть. Уберите ожидания и идеализацию своей жизни, и ваше колесо будет идеально ровным – именно на нём вы и катитесь. Наша жизнь – уже отличная. Мы так привыкли к хорошему, что и перестали его ценить. А обращаем внимание на то, чего у нас нет. Ловушка идеализации колеса. Слово «колесо», автоматически и не заметно, приписывает свойства физического колеса – течению нашей жизни. Мозг рисует вместо «колеса жизни» образ автомобильного колеса – идеально круглое, ровное, полное воздуха. Всё. Такой образ – сразу же идеализирует вашу жизнь. Даже когда все сферы будут по 8-10 баллов, оно всё равно – не идеально, и раздражает. Мы рисуем себе его как «спущенное колесо автомобиля» – на таком даже из гаража не выезжают, не говоря уже о разгоне более 100 км/ч. Ловушка сравнения со спицами колеса – ещё одно, ошибочно перенесённое, свойство физического колеса. Изображают «колесо жизни», разделяя круг на ровные сектора. Создаётся иллюзия, что все сектора одинаково важны. И что важнее, кажется, что все категории – занимают в жизни одинаковое значение. «Работа» – занимает сектор, и «творчество» занимает такой же сектор. Если работать по 8 часов в день, то и творчеством заниматься тоже по 8 часов что ли? Мы эту ошибку не осознаём, но подсознание увидело секторы – равнозначными.

Это равенство сфер жизни уже терзает человека. Нужно вовремя уловить этот момент, и не париться. Заблуждение размера колеса. Метод предлагает поставить оценки от 1 до 10 баллов. Если вы сильно недовольны своим здоровьем, и поставили 1 бал (к примеру, спина прихватила в 23 года). То «колесо баланса жизни» покажет, что здоровья у вас всего-то 10%. Такая оценка справедлива для 85-ти летнего старика, но не здесь. Метод не учитывает масштаб вашей жизни. Если поставите все оценки по 3-5 пунктов, легко впасть в иллюзию, что ваша жизнь – ничтожна. Корректнее ставить от 91 до 100 пунктов. Так будет видно, что жизнь – отличная, есть всё, чтобы ею наслаждаться уже сейчас. А чтобы чувствовать себя на все 100 – можно и напрячься. Колесо жизни в моменте. Сегодня, заполняя колесо жизненного баланса, вы недовольны, что вот уже целый год нет повышения по работе – ставите отметку 3. Через неделю вас повышают, вы уже ставите 10-ку. Рост на 7 пунктов за неделю! Программа теста не показывает динамику, учитывайте её сами. Колесо идеальной жизни. Составляя колесо жизненного баланса, можно поставить свои «ожидания» от жизни и расстроится. Для позитивно настроенного человека, который уже не раз работал с этим тестом, и не раз доходил по всем сферам до 10 баллов, этот метод трансформируется в «Колесо приближения к идеальной жизни». Пример – к идеальному дню. Фактически, человек понимает, что жизнь прекрасна и он очень любит развиваться, ставить новые цели и достигать их. В таком случае, оценки от 1 до 10 будут отображать его приближение к целям по всем категориям. Важное отличие, человек чувствует себя уже на десятку! Но хочет большего, поэтому может поставить отметку 6, там где давно бы стоило поставить 16. Человек на своем опыте увидел все эти опасности толкования размера колеса. Он понимает, что круг давно подрос, но его запросы выросли вместе с ним. К этому нужно прийти.

Как работать с колесом

Приводя жизнь в баланс, расстановка приоритета – главный шаг к счастливой, управляемой вами жизни. Вы не можете улучшить те аспекты вашей жизни, которым вы не удаляете осознанного внимания.

Как правило, жизнь перекашивает из-за того, что мы сами её ежедневно креним в слабую сторону. Усиливаем и без того сильные стороны, или уделяем внимание вещам, не приносящим удовлетворения и роста.

Назначение упражнения – выделить в вашем сознании приоритетные аспекты жизни для проработки. Чтобы упорядочить свою жизнь, нужно начинать с одной сферы. Если вы научитесь повышать свою удовлетворённость в одной части вашей жизни, вам будет просто перенести положительный опыт на остальные области.



Колесо баланса жизни – помогает расставить приоритеты.

Следующий шаг после выделения приоритетной сферы – понять, что именно вас не удовлетворяет. Затем составить план и поставить цели, чтобы привести дела в порядок.

На главные вопросы «Как с ним работать?», «Как достичь гармонии жизни?», ответ один: нужно ежедневно приближаться к управлению своей жизнью.

Эволюция колеса баланса

Люди склонны игнорировать неприятное в своей жизни – это факт из психологии. А в самоанализе Здоровья или Финансового колеса – важно честно собирать все факты о себе, а не только приятные. Поэтому, чтобы правильно составить карту жизненных фактов, желательно внешнее руководство.

Техника «Колесо жизни» с помощью компьютера эволюционировала в онлайн конструктор «Карты сферы жизни». Внешне похож на онлайн тест, упражнение помогает разобрать основные сферы жизни на молекулы-факты и нарисовать интеллект-карту каждой сферы жизни.

1. Колесо жизни

2. Колесо Здоровья

3. Карта Здоровья

Составить Карту Жизни

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Упражнение адаптировано для женщины, для родителей и для подростков. Техника выполнения – пошаговый коучинг, но без коуча. Онлайн тест помогает найти свой фокус и поставить 3 ключевые цели для достижения баланса, успеха и счастья.

Жизнь по интуиции привела нас туда, где мы сейчас. Тщательный анализ жизненных ценностей приведёт нас туда, куда мы хотим попасть – в точку «Б».

Полезные материалы

Скачать шаблон теста:

Книги об упражнении:

Видео:

Жизнь – не один сектор

Что такое жизненный баланс – это удовлетворённость жизнью в том виде, как она есть. Она разнообразна, не нужно её сводить к гладким и красивым секторам.

Нет смысла в погоне уделять каждой сфере ровное количество времени. Нужно уделять столько, чтобы вас не беспокоила эта область, а в идеале – радовала. Даже если у вас нет намерения, что-то в ней улучшить, потому что есть дела поинтереснее.

Часто есть одна основная сфера колеса жизни, у мужчины – карьера и деньги, у женщины – семья, а всё остальное вертится и налеплено вокруг этого базового сектора.



Жизнь выглядит как эта картинка.

Жизненный баланс – это когда вы удовлетворены всеми сферами жизни и их динамикой.

Удовлетворены – означает, что вы довольны ситуацией на сегодня, и темпом её развития. Если вы расстроены текущей ситуацией, но видно, что дела идут вверх – лучше успокоиться и наслаждаться подъёмом.

Балансируйте колесо жизни, но помните: идеальный круг, идеальные сектора – только в идеальном мире.